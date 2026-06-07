Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветуправление Дона: в регионе под контролем состояние всех сибиреязвенных могильников

Управление ветеринарии Ростовской области прокомментировало ситуацию с сибиреязвенными закоронениями в регионе. Ведомство отметило, что в области ведется учет и постоянный контроль состояния всех сибиреязвенных могильников.

Управление ветеринарии Ростовской области прокомментировало ситуацию с сибиреязвенными закоронениями в регионе. Ведомство отметило, что в области ведется учет и постоянный контроль состояния всех сибиреязвенных могильников.

«Подведомственное управлению ветеринарии ГБУ РО “Донской ГВРЦ” наделено полномочиями по содержанию в надлежащем санитарном состоянии сибиреязвенных захоронений (далее — СЯЗ). Специалистами учреждения ежегодно осуществляется осмотр всех СЯЗ на территории Ростовской области с целью контроля их содержания», — говорится в сообщении управления.

Ветуправление выпустило све сообщение после появления в региональных СМИ информации со ссылкой на управление Роспотребнадзора о том, что в регионе находятся бесхозныее скотомогильники.

В отчете областного управления Роспотребнадзора за 2025 год сообщается, что в Ростовской области находится 78 сибиреязвенных захоронений, из которых 27 являются бесхозяйными. «Сложившаяся ситуация по состоянию бесхозяйных сибиреязвенных захоронений представляет серьезную опасность санитарно-эпидемиологическому благополучию территории области, из-за ненадлежащего их учета, содержания и отсутствия выполнение требований по обеспечению их безопасности, в части установления границ санитарнозащитных зон», — говорится в отчете ведомства.