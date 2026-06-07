Ветуправление Дона: в регионе под контролем состояние всех сибиреязвенных могильников

В отчете областного управления Роспотребнадзора за 2025 год сообщается, что в Ростовской области находится 78 сибиреязвенных захоронений, из которых 27 являются бесхозяйными. «Сложившаяся ситуация по состоянию бесхозяйных сибиреязвенных захоронений представляет серьезную опасность санитарно-эпидемиологическому благополучию территории области, из-за ненадлежащего их учета, содержания и отсутствия выполнение требований по обеспечению их безопасности, в части установления границ санитарнозащитных зон», — говорится в отчете ведомства.