Молодожены Нижнего Новгорода прошли совместную вечернюю диспансеризацию

В Нижнем Новгороде молодые пары прошли совместную вечернюю диспансеризацию в городской поликлинике № 4. Об это сообщает главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале.
Медицинское обследование организовано при поддержке Главного управления ЗАГС Нижегородской области. В рамках проекта пары сдали анализы натощак, проверили репродуктивное здоровье, а также уровень холестерина и сахара в крови.
Кроме того, молодожены прошли биоимпедансометрию и измерили плечелодыжечный индекс, чтобы оценить соотношение жировой и мышечной ткани, а также состояние сосудов.
По итогам обследования в Центре здоровья врачи выдали нижегородцам индивидуальные рекомендации по коррекции питания и физическим нагрузкам.
В поликлинике поблагодарили региональное управление ЗАГС за поддержку инициативы, отметив, что совместная забота о здоровье становится для влюбленных полезной альтернативой традиционному романтическому ужину.
Ранее сообщалось, что более 400 пар поженились в Нижегородской области в первую «красивую» дату лета.