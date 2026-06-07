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Молодожены Нижнего Новгорода прошли совместную вечернюю диспансеризацию

Проверяли репродуктивное здоровье, уровень холестерина и сахара.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде молодые пары прошли совместную вечернюю диспансеризацию в городской поликлинике № 4. Об это сообщает главред МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале.

Медицинское обследование организовано при поддержке Главного управления ЗАГС Нижегородской области. В рамках проекта пары сдали анализы натощак, проверили репродуктивное здоровье, а также уровень холестерина и сахара в крови.

Кроме того, молодожены прошли биоимпедансометрию и измерили плечелодыжечный индекс, чтобы оценить соотношение жировой и мышечной ткани, а также состояние сосудов.

По итогам обследования в Центре здоровья врачи выдали нижегородцам индивидуальные рекомендации по коррекции питания и физическим нагрузкам.

В поликлинике поблагодарили региональное управление ЗАГС за поддержку инициативы, отметив, что совместная забота о здоровье становится для влюбленных полезной альтернативой традиционному романтическому ужину.

Ранее сообщалось, что более 400 пар поженились в Нижегородской области в первую «красивую» дату лета.