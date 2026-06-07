В очереди на Крымский мост стоят более 850 машин

Более 850 машин стоят в очереди на Крымский мост. По сообщению оперативного штаба с информацией о ситуации на транспортном переходе, проезда перед пунктами досмотра автомобили ожидают с обеих сторон.
— В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 450 транспортных средств. Со стороны Керчи — 408 транспортных средств, — говорится в сообщении.
Время ожидания проезда составляет около двух часов.
Напомним, из-за объявленной беспилотной опасности движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.
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