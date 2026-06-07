Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В очереди на Крымский мост стоят более 850 машин

Досмотра ждут автомобили с обеих сторон транспортного перехода.

Источник: Комсомольская правда

Более 850 машин стоят в очереди на Крымский мост. По сообщению оперативного штаба с информацией о ситуации на транспортном переходе, проезда перед пунктами досмотра автомобили ожидают с обеих сторон.

— В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 450 транспортных средств. Со стороны Керчи — 408 транспортных средств, — говорится в сообщении.

Время ожидания проезда составляет около двух часов.

Напомним, из-за объявленной беспилотной опасности движение транспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше