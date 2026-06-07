Медведь вошёл в пригород Хабаровска и загнал жителя на трубу

Инцидент произошёл утром 7 июня в селе Тополево. По словам местных жителей, один из прохожих, заметив зверя, попытался сначала укрыться от него под теплотрассой, но когда косолапый его обнаружил, забрался на трубу. Медведь не стал штурмовать убежище и покинул посёлок, а прохожий отделался испугом, который вряд ли забудет.