Медведь вошёл в пригород Хабаровска и загнал жителя на трубу

В пригороде Хабаровска медведь появился на улице возле жилых домов. Хищник пробежал по дороге рядом теплотрассой и попал на видео, сообщили очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошёл утром 7 июня в селе Тополево. По словам местных жителей, один из прохожих, заметив зверя, попытался сначала укрыться от него под теплотрассой, но когда косолапый его обнаружил, забрался на трубу. Медведь не стал штурмовать убежище и покинул посёлок, а прохожий отделался испугом, который вряд ли забудет.
Жители также говорят, что накануне похожего зверя видели в районе Мирного. Не исключено, что медведь перемещался между населёнными пунктами в поисках еды или безопасного маршрута и по пути заглянул в Тополево.
Управляющая компания, по словам местных, уже передала информацию охотоведам. Специалисты должны проверить территорию, оценить поведение животного и решить, какие меры нужны, чтобы не допустить повторного выхода хищника к людям.