До конца осени в Кафедральном соборе Калининграда будут выступать органисты из других стран

9 июня, 19:00 — открытие международного фестиваля органистов. Выступление органиста из Франции Батиста-Флориан Марль-Уврара. В программе — немой фильм Фридриха Вильгельма Мурнау с органными импровизациями; 4 июля, 19:00 — выступление главного органиста собора Нотр-дам-де-Виктуар в Париже Давида Кассана. В программе: произведения Видора, Листа, Далье, Дюрюфле, Эскеша, Кассана; 19 июля, 18:00 — выступление заслуженного артиста России Даниэля Зарецкого. В программе: произведения Баха, Листа; 4 сентября, 19:00 — выступление титулярного органиста собора Святого Франсуа в Лозанне и органиста концертного зала в Берне Бенджамина Ригетти. В программе: произведения Баха, Вивальди, Ригетти, Гильмана, Бизе; 13 сентября, 19:00 — выступление Жан-Пьера Стайверса из Нидерландов и Хироко Иноуэ из Японии. В программе: произведения Баха, Ваммеса, Чайковского, Холста, Малера, Листа; 26 сентября, 18:00 — выступление Элени Кевенциду из Греции. В программе: произведения Каломириса, Сен-Санса, Баха, Листа, Регера, Константинидиса, МакВикера; 10 октября, 18:00 — выступление Московского ансамбля современной музыки. В программе: произведения Баха, Пелециса, Васкса, Пярта, Вареза; 16 октября, 19:00 — выступление Даниэля Сальвадора из Испании. В программе: произведения Кабесона, Свелинка, Фрескобальди, де Гриньи, Баха, Мендельсона, Мессиана, Таривердиева, Пярта, Штамма; 24 октября, 18:00 — выступление Жолта Мате Месароша из Венгрии. В программе: произведения Листа; 25 октября, 18:00 — выступление Дженса Кондорфера (США, Германия). В программе: произведения де Гриньи, Муффата, Баха, Франка, Дюрюфле, Вагнера, Мендельсона; 28 ноября, 18:00 — закрытие Международного фестиваля органистов. Выступление итальянского музыканта Эмануэле Карди и органиста кафедрального собора в Шпайере Маркуса Айхенлауба.