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Нижегородский школьник отдал мошенникам рюкзак с деньгами и украшениям

В Нижнем Новгороде местный школьник стал жертвой аферистов, которые позвонили ему и представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. По данным полиции, мошенники убедили нижегородца, что по его счету проводится сомнительная операция, которую необходимо срочно отменить.

В Нижнем Новгороде местный школьник стал жертвой аферистов, которые позвонили ему и представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга. По данным полиции, мошенники убедили нижегородца, что по его счету проводится сомнительная операция, которую необходимо срочно отменить.

Действуя под руководством аферистов, школьник положил в рюкзак найденные у родителей кольца с бриллиантами, цепочки с подвеской и браслет. Туда же он сложил имевшиеся дома сбережения — 2,5 млн руб. Рюкзак с деньгами и украшениями школьник передал неизвестному мужчине.

Точную сумму ущерба установят следователи. Возбуждено уголовное дело.