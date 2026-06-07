Нижегородский школьник отдал мошенникам рюкзак с деньгами и украшениям

Действуя под руководством аферистов, школьник положил в рюкзак найденные у родителей кольца с бриллиантами, цепочки с подвеской и браслет. Туда же он сложил имевшиеся дома сбережения — 2,5 млн руб. Рюкзак с деньгами и украшениями школьник передал неизвестному мужчине.