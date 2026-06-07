О чем писал «Новый Калининград» с 1 по 6 июня

Дайджест публикаций «Нового Калининграда» с 1 по 6 июня.
Удобный инструмент и «кучка дилетантов»: что произошло с калининградским Градсоветом.
Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области, который с 3 июля возглавит первый заместитель губернатора Валерий Шерин, как считают эксперты, превращается в послушный инструмент региональных властей. «Новый Калининград» изучил список новых членов Совета, пообщался с исключенными из него архитекторами и узнал у них, какие перемены может принести ротация и приход в Градсовет непрофильных специалистов.
Выплата семьям, геномная регистрация и пошлины за телефонные номера: нововведения июня.
В июне в России начинает действовать ряд важных нововведений. Некоторые семьи смогут получить новую выплату, а родственники раненых военнослужащих — бесплатно добраться до их местонахождения. Подробнее об этих и других изменениях — в обзоре.
Цены в Калининграде в июне: овощные полки не радуют, «голубых ценников» не так много.
За минувший месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала во всех сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила от 92 до 209 рублей. В основном итоговые суммы выросли за счёт увеличения цен на овощи. Подробности — в нашем обзоре.
АИ-95 подорожал почти на три рубля: как изменились цены на АЗС Калининграда за две недели.
В начале июня «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива на АЗС города. По сравнению с серединой мая цены выросли практически на всех заправках. Наиболее заметно за последние две недели подорожал бензин АИ-95, прибавивший на отдельных АЗС до 2,7 рубля за литр. Дефицита топлива и очередей в ходе мониторинга не наблюдалось.
Всё по закону, никто не виноват: суд отказал женщине, ставшей инвалидом после операции.
Ленинградский районный суд в конце мая завершил рассмотрение иска жительницы Калининграда Ирины Зайченко, оказавшейся обездвиженной после операции в Калининградской областной больнице. «Новый Калининград» изучил доводы сторон и познакомился с судебным вердиктом.
Ячейка на 16 млн и старое корыто: как прошло очередное заседание по делу Мельникова.
В Балтийском городском суде продолжается процесс по делу бывшего главы администрации округа Сергея Мельникова и его зама Максима Коваленко, которых обвиняют в получении и даче взятки. Корреспондент «Нового Калининграда» продолжает следить за ходом разбирательства.
Страх, оговор и больная мама: почему главбух ФКР в суде отказалась от показаний.
На очередном заседании по делу экс-директора Фонда капремонта Олега Туркина и шести его подчиненных, обвиняемых в растрате 9 млн рублей на неуставные цели, разразился неожиданный скандал. Читайте по ссылке.
Дети «Вагонки» и «Часы вместе»: интервью с Вадимом Александровым.
5 июня в клубе «Вагонка» состоялся благотворительный концерт «Часы вместе» (18+). Цель события — собрать финансовые средства на установку больших часов на башне здания клуба, бывшей «Христос Кирхе». Наш корреспондент встретился с инициатором акции Вадимом Александровым.
Создатель «Умников и умниц» Юрий Вяземский: что‑то требовать от школы — это несерьёзно.
Юрий Вяземский — автор и бессменный ведущий телевизионной гуманитарной олимпиады среди школьников «Умницы и умники» (6+). В интервью Наталье Мурье, руководителю ИА Stavropol.Media, он рассказал о своём отношении к ЕГЭ, искусственному интеллекту и о том, зачем инженеру гуманитарное мышление. «Новый Калининград» публикует интервью на основе партнерских отношений со ставропольскими коллегами.
«Раскачать» Достоевского: в драмтеатре показали «Преступление и наказание» в стиле рэп.
На сцене драмтеатра в рамках VII театрального мультижанрового фестиваля «Башня» (от 6 + до 18+), который продлится до 12 июня, столичный «Рэп-театр» представил спектакль «Преступление и наказание» (16+) по Федору Достоевскому. Корреспонденты «Нового Калининграда» вместе с остальной публикой удивлялись обутому в кеды Раскольникову, следили за его рэп-баттлами и немного тревожились за мать главного героя — Пульхерию Александровну — когда она во время финального танца в конце спектакля садилась на шпагат.
Живая «мертвая природа»: в Музее изобразительных искусств открылась выставка натюрмортов.
Летний выставочный сезон в Калининградском музее изобразительных искусств открылся в пятницу, 5 июня, экспозицией «Предметные страсти. Натюрморт XX века» (0+). Мы ознакомились с работами известных мастеров и пришли к выводу, что «мертвая природа» (так звучит в переводе с французского nature morte) может быть на удивление живой.
Выборы президента, комсомольский бизнес и незнакомец Кузя: о чем писали газеты 35 лет назад.
В течение первой недели июня 1991 года калининградские СМИ пытались выяснить, за кого стоит голосовать на выборах первого президента РСФСР, кто достоин получить приз зрительских симпатий конкурса «Мисс колледж-91» и что думает о Калининградской области побывавший здесь французский журналист. Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.