О чем писал «Новый Калининград» с 1 по 6 июня

На сцене драмтеатра в рамках VII театрального мультижанрового фестиваля «Башня» (от 6 + до 18+), который продлится до 12 июня, столичный «Рэп-театр» представил спектакль «Преступление и наказание» (16+) по Федору Достоевскому. Корреспонденты «Нового Калининграда» вместе с остальной публикой удивлялись обутому в кеды Раскольникову, следили за его рэп-баттлами и немного тревожились за мать главного героя — Пульхерию Александровну — когда она во время финального танца в конце спектакля садилась на шпагат.