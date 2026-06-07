В Дагестане восстановили более 20 школ и детсадов, поврежденных паводками

«Особое внимание руководство республики уделяет детям. Именно поэтому одна из наших приоритетных задач — сделать все возможное, чтобы восстановить и построить объекты образования, разрушенные стихийным бедствием. В Дагестане повреждено 130 объектов образования — это школы и детские сады, еще семь разрушены. Но уже на сегодняшний день восстановлено 24 объекта», — рассказал врио главы региона.