Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане восстановили более 20 школ и детсадов, поврежденных паводками

Щукин: в Дагестане восстановили 24 поврежденных паводками школ и детсадов.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Более 20 школ и детских садов, поврежденных в Дагестане в результате паводков в марте-апреле, уже восстановлены, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Федор Щукин.

«Особое внимание руководство республики уделяет детям. Именно поэтому одна из наших приоритетных задач — сделать все возможное, чтобы восстановить и построить объекты образования, разрушенные стихийным бедствием. В Дагестане повреждено 130 объектов образования — это школы и детские сады, еще семь разрушены. Но уже на сегодняшний день восстановлено 24 объекта», — рассказал врио главы региона.

Среди признанных непригодными один детсад и шесть школ, на их месте планируется построить быстровозводимые здания. Щукин подчеркнул, что к 1 сентября необходимо возвести новые здания, чтобы не срывать учебный процесс.

«Для республики это, конечно, беспрецедентно, потому что не возводились объекты в столь сжатые сроки. Это определенная проверка и для новой управленческой команды… Все находится под личным контролем президента РФ Владимира Владимировича Путина, он оказывает постоянное внимание тем темпам, которыми проводится восстановление объектов», — сказал Щукин.

Он добавил, что денежные средства, направленные кабмином РФ, поступят уже на предстоящей неделе.

«И наша задача не просто произвести закупку, но, самое главное, проконтролировать и обеспечить возведение и оснащение всем необходимым объектов образования», — добавил Щукин.

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что правительство РФ направит почти 3 миллиарда рублей на строительство и капремонт детских садов, школ и колледжей в Дагестане и Чечне после паводков.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Узнать больше по теме
Биография Федора Щукина
Федор Щукин — российский государственный деятель и юрист, в мае 2026 года назначенный временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан. До этого он занимал ключевые позиции в судебной системе. Подробности биографии политика — в нашем материале.
Читать дальше