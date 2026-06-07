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Журналистов, блогеров и авторов Хабаровского края приглашают в «Министерство контента»

Эта программа — трек проекта «ТопБЛОГ», в ней участвуют шесть федеральных министерств, курирующих работу по следующим направлениям: промышленность, международный туризм, просвещение, агротехнологии, здоровье, спорт и физическая культура. Участников ждет бесплатная образовательная программа, работа с федеральными ведомствами над созданием медиапроектов, способных повлиять на развитие ключевых сфер жизни страны. Заявки принимаются до 16 июня на сайте. Программа.

Эта программа — трек проекта «ТопБЛОГ», в ней участвуют шесть федеральных министерств, курирующих работу по следующим направлениям: промышленность, международный туризм, просвещение, агротехнологии, здоровье, спорт и физическая культура. Участников ждет бесплатная образовательная программа, работа с федеральными ведомствами над созданием медиапроектов, способных повлиять на развитие ключевых сфер жизни страны. Заявки принимаются до 16 июня на сайте. Программа реализована в рамках проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».