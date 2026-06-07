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Часть Симферополя осталась без воды из-за аварийно-ремонтных работ

Восстановить водоснабжение планируют к 15 часам.

Источник: Комсомольская правда

Часть Симферополя осталась без воды 7 июня из-за аварийно-ремонтных работ на сетях водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Ограничения касаются жителей улиц Костерина, Водников, Багратиона, Генерала Григоренко, частично улицы Беспалова, а также прилегающих к ним улиц и переулков.

Ориентировочно подача воды в дома будет возобновлена до 15 часов.

Кроме того, до 13:30 будет восстановлено водоснабжение переулка Гранитный, а также домов по улице 51-й Армии, Фурманова, Чапаева и Суходольной, где вода отсутствует частично, и прилегающих улиц и переулков.

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