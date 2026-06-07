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Баня загорелась на улице Краснознаменной в Нижнем Новгороде

Пожар в бане произошел на улице Краснознаменная в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Источник: Живем в Нижнем

Пожар в бане произошел на улице Краснознаменной в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Площадь возгорания составляет 12 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не погиб и не пострадал. В тушении огня участвовали четыре единицы техники 18 специалистов чрезвычайного ведомства.

Предварительной причиной пожара назвали неправильное устройство или неисправность печи. Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС. Нижегородцам напомнили о необходимости следить за состоянием печей и не оставлять их без присмотра, не использовать горючие жидкости для розжига.

Напомним, сотрудники МЧС спасли более 200 коров с горящей фермы в Нижегородской области. Пожар произошел в Ковернинском округе.

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