Баня загорелась на улице Краснознаменной в Нижнем Новгороде

Пожар в бане произошел на улице Краснознаменной в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Площадь возгорания составляет 12 квадратных метров. К счастью, во время пожара никто не погиб и не пострадал. В тушении огня участвовали четыре единицы техники 18 специалистов чрезвычайного ведомства.
Предварительной причиной пожара назвали неправильное устройство или неисправность печи. Обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС. Нижегородцам напомнили о необходимости следить за состоянием печей и не оставлять их без присмотра, не использовать горючие жидкости для розжига.
Напомним, сотрудники МЧС спасли более 200 коров с горящей фермы в Нижегородской области. Пожар произошел в Ковернинском округе.