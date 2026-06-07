Губернаторам ДФО показали, как Центр «ВОИН» в Хабаровске готовит курсантов

В Хабаровске филиал Центра «ВОИН» посетили вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и главы дальневосточных регионов. Делегации показали, как устроена подготовка курсантов, инструкторов и добровольцев, сообщили в правительстве края.
За три года работы хабаровский филиал стал одной из заметных площадок военно-патриотического воспитания в регионе. Здесь есть 10 учебных классов, спортзал, тир, актовый зал и современная материально-техническая база, которая позволяет одновременно обучать до 300 курсантов.
Сильная сторона центра — инструкторы. В филиале работают 19 наставников, из них 18 — ветераны боевых действий, 10 участвовали в специальной военной операции, а 12 имеют государственные награды. В 2026 году филиалу присвоили имя Героя России Евгения Яна, погибшего при исполнении служебных обязанностей в зоне СВО.
Через программы центра уже прошли более 10 тысяч курсантов. Кроме подростков, здесь готовят военнослужащих и добровольцев, которые отправляются в зону спецоперации. За время работы инструкторы обучили около 200 бойцов, а также провели более 300 мероприятий — от игр и квестов до экологических акций и военно-тактических соревнований.
«Теперь Центр сможет проводить на нашем, краевом полигоне занятия по снайпингу, применению БПЛА, огневой и тактической подготовке», — сказал Дмитрий Демешин. По словам губернатора, в крае завершили строительство нового полигона, к проектированию которого подключались сотрудники хабаровского филиала Центра «ВОИН».
Во время визита делегации также показали инструкторские сборы по направлению «Применение беспилотных систем». В них участвуют наставники из всех регионов, где работает Центр «ВОИН». Для Хабаровского края это особенно важно: БПЛА, тактика, безопасность и военно-прикладные навыки становятся отдельным направлением подготовки молодёжи и инструкторов.