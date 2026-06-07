Губернаторам ДФО показали, как Центр «ВОИН» в Хабаровске готовит курсантов

Через программы центра уже прошли более 10 тысяч курсантов. Кроме подростков, здесь готовят военнослужащих и добровольцев, которые отправляются в зону спецоперации. За время работы инструкторы обучили около 200 бойцов, а также провели более 300 мероприятий — от игр и квестов до экологических акций и военно-тактических соревнований.