В Перми с начала 2026 года обновили 39 муниципальных квартир

В ходе ремонта специалисты выполнили замену дверей, обновили обои, а также привели в порядок потолки и полы, проведя покраску поверхностей. В администрации подчеркнули, что поддержание муниципального жилья в хорошем состоянии позволяет обеспечить комфортные условия для проживания граждан, в том числе тех, кто размещается в таких помещениях временно.