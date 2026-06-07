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В Перми с начала 2026 года обновили 39 муниципальных квартир

Это позволяет обеспечить комфортные условия для проживания граждан.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2026 года в Перми завершены ремонтные работы в 39 муниципальных жилых помещениях. Об этом сообщили в городском управлении жилищных отношений.

В ходе ремонта специалисты выполнили замену дверей, обновили обои, а также привели в порядок потолки и полы, проведя покраску поверхностей. В администрации подчеркнули, что поддержание муниципального жилья в хорошем состоянии позволяет обеспечить комфортные условия для проживания граждан, в том числе тех, кто размещается в таких помещениях временно.

Для сравнения, в прошлом году в городе отремонтировали 90 муниципальных квартир. Из них 34 относились к маневренному фонду, две входили в специализированный жилищный фонд, а ещё 54 помещения были подготовлены для предоставления по договорам социального найма.