В Чувашии школьники изучили культурный и аграрный потенциал региона

Школьники из деревни Кукшумы Чувашской Республики познакомились с культурным и аграрным потенциалом региона в ходе поездки в Аликовский округ по проекту «Агроэкспедиция: Один день на селе». Мероприятие прошло по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации округа.
Например, ребята побывали в питомнике «АлиСад». Там они увидели разнообразие растительного мира — более 2 тыс. наименований декоративных деревьев, хвойных и лиственных кустарников, а также многолетних цветов.
Следующей точкой маршрута стал «Аликовский литературно-краеведческий музей». Директор музея провела для гостей познавательную экскурсию, погрузив их в богатую историю и культуру чувашского народа.
Кульминацией дня, направленного на знакомство с народными промыслами, стал мастер-класс по вышивке чувашского орнамента. Ребята с интересом осваивали новую технику, делая стежки, и в итоге создали свои первые узоры.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.