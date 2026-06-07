«Уфа-молодежная» минимально уступила «Звезде»

Накануне в 8 туре Чемпионата России по футболу 2026 в Третьей лиге «Уфа-молодежная» потерпела поражение.
Дома уфимцы принимали пермскую СШОР «Звезду».
Игра была упорной, и удача улыбнулась только раз гостям. В начале второго тайма они забили победный гол — 1:0.
Уфимцы играли не оптимальным составом, ведь пять человек уехали на сборы с главной командой, а кроме них были травмированы еще несколько футболистов.
Уфимцы переместились на четвертое место.
Следующий матч «Уфа-М» проведет 20 июня в гостях против «Металлурга» из Аши.