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«Уфа-молодежная» минимально уступила «Звезде»

Уфимцы играли ослабленным составом.

Источник: Аргументы и факты

Накануне в 8 туре Чемпионата России по футболу 2026 в Третьей лиге «Уфа-молодежная» потерпела поражение.

Дома уфимцы принимали пермскую СШОР «Звезду».

Игра была упорной, и удача улыбнулась только раз гостям. В начале второго тайма они забили победный гол — 1:0.

Уфимцы играли не оптимальным составом, ведь пять человек уехали на сборы с главной командой, а кроме них были травмированы еще несколько футболистов.

Уфимцы переместились на четвертое место.

Следующий матч «Уфа-М» проведет 20 июня в гостях против «Металлурга» из Аши.