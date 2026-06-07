35 уголовных дел завели против нижегородских подростков-дропперов в 2026 году

Сейчас в суд направлено 189 уголовных дел. Из них 30 дел в отношении несовершеннолетних. Полицейские советуют родителям обращать внимание на изменения в поведении подростка и появление у него денег и новых вещей. Это может говорить о том, что ребенок попал под влияние мошенников.