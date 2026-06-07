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35 уголовных дел завели против нижегородских подростков-дропперов в 2026 году

35 уголовных дел завели на несовершеннолетних жителей Нижегородской области по статье о дропперстве в 2026 году.

Источник: Живем в Нижнем

35 уголовных дел завели на подростков Нижегородской области по статье о дропперстве в 2026 году. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Всего с начала 2026 года возбуждено 262 уголовных дела против дропперов. В полиции напомнили, что уголовная ответственность по статье о неправомерном обороте средств наступает с 16 лет.

Сейчас в суд направлено 189 уголовных дел. Из них 30 дел в отношении несовершеннолетних. Полицейские советуют родителям обращать внимание на изменения в поведении подростка и появление у него денег и новых вещей. Это может говорить о том, что ребенок попал под влияние мошенников.

Напомним, 5 подозреваемых в дропперстве задержали за неделю в Нижегородской области.