35 уголовных дел завели против нижегородских подростков-дропперов в 2026 году

35 уголовных дел завели на подростков Нижегородской области по статье о дропперстве в 2026 году. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Всего с начала 2026 года возбуждено 262 уголовных дела против дропперов. В полиции напомнили, что уголовная ответственность по статье о неправомерном обороте средств наступает с 16 лет.
Сейчас в суд направлено 189 уголовных дел. Из них 30 дел в отношении несовершеннолетних. Полицейские советуют родителям обращать внимание на изменения в поведении подростка и появление у него денег и новых вещей. Это может говорить о том, что ребенок попал под влияние мошенников.
Напомним, 5 подозреваемых в дропперстве задержали за неделю в Нижегородской области.