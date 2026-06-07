Не болезнь, а симптом. От чего возникает изжога и как от неё избавиться

Жжение в горле или в груди, кислый или горький привкус во рту — с этими неприятными явлениями сталкиваются многие. Однако медики предупреждают: это не болезнь, а её симптом. Что вызывает изжогу, от какой пищи лучше отказаться тем, кто от неё страдает, и как избавиться от неё вовсе — в материале vlg.aif.ru.