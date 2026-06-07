Не болезнь, а симптом. От чего возникает изжога и как от неё избавиться

Жжение в горле или в груди, кислый или горький привкус во рту — с этими неприятными явлениями сталкиваются многие. Однако медики предупреждают: это не болезнь, а её симптом. Что вызывает изжогу, от какой пищи лучше отказаться тем, кто от неё страдает, и как избавиться от неё вовсе — в материале vlg.aif.ru.
Спать на боку, отказаться от кипятка.
Медики поясняют: если человек не страдает кислотным рефлюксом или гастритом, а также другими неприятными заболеваниями желудка, у изжоги могут быть другие причины. В их числе: переедание и физическое перенапряжение, злоупотребление спиртным и дефицит магния. Могут от неё страдать беременные и те, кто переживает сильный стресс.
В любом случае нужно обратиться к врачу, а также есть чаще и понемногу, отказаться от жареного, острого и кислого, а также газированных напитков. Провоцировать изжогу могут цитрусовые, томаты и кетчуп, лук и сыр, выпечка, шоколад и кофе. Выяснить, какие именно продукты её вызывают, можно опытным путём.
Также доктора советуют спать на левом боку и высокой подушке, чтобы голова была выше груди, отказаться от спиртного и сигарет, не есть за два-три часа до сна, тщательно пережевывать еду и отказаться от холодных и чрезмерно горячих блюд. Кроме того, давление на желудок может оказывать лишний вес — похудеть тем, кто от него страдает, — только на пользу.
Сода: спасение или гибель.
Врач Зухра Павлова напоминает: здоровому пищеварению помогают травы и специи.
К примеру, ромашка обладает противовоспалительным и спазмолитическим действием. Чай или экстракт из этого растения снижает уровень кислотности и защищает слизистую желудка. Тмин помогает лучше переваривать жиры. Однако прежде, чем их применять, нужно посоветоваться с врачом: растения — не замена лечению, а только дополнение при лёгких проблемах с ЖКТ.
Защитную слизистую оболочку создают семена льна. Экстракт солодки снижает изжогу и срыгивание уже через пару недели приема, подтвердило исследование. А вот молоко даёт обманчивый эффект — оно даёт только кратковременное ощущение облегчения, затем изжога вернётся с новой силой. Также как после минеральной воды, овсянки и бананов. Но как временное средство их можно использовать.
Доктор Алёна Парецкая рекомендует вместо молока ряженку — она дарит энергию без тяжести в желудке и легче усваивается. Но тем, у кого высокая кислотность, пить её нужно в ограниченных количествах.
Отдельный разговор о соде. Её раствор также может облегчить страдания, но важно минимизировать возможные негативные последствия. Готовить его нужно в пропорции — пол чайной ложки на 200 граммов тёплой воды, пить небольшими глотками. Главное — помнить, что использовать его можно только как экстренную меру, но не средство для длительного применения. И соду нельзя применять после еды.
Не повышенная, а пониженная кислотность.
Врачи напоминают: кислота в желудке играет жизненно важную роль. Благодаря ей люди могут переваривать пищу, усваивать витамины и минералы. Она уничтожает микробы, попадающие в наш организм с пищей. Лекарства, которые относятся к ингибиторам протонной помпы, могут нарушить баланс, а кроме того, обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.
Иногда лучше просто поменять образ жизни и рацион.
Так, медики советуют есть нежирное мясо и рыбу, запекая их или готовя на пару. Остановиться на некислых фруктах и овощах, таких как бананы и дыни, яблоки и груши. Включить в меню сложные углеводы и клетчатку: овсянку, коричневый рис, цельнозерновой хлеб.
И ещё: гастроэнтерологи предупреждают: изжогу может вызывать не только повышенная, но и пониженная кислотность. И в этом случае самостоятельный долгий прием блокаторов кислоты может серьёзно навредить. Единственно правильное решение — визит к врачу.