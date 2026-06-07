Для школьников тувинского села Торгалыг провели профориентационную игру

Профориентационную интерактивную игру «Калейдоскоп профессий» организовали сотрудники кадрового центра для школьников в селе Торгалыг Республики Тувы. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в администрации Улуг-Хемского кожууна.
Программа занятия включала в себя несколько тематических блоков. Сначала состоялась интеллектуальная разминка, в ходе которой учащиеся решали логические задачи и анаграммы, связанные со сферой занятости. Затем был проведен аналитический блок, где школьники ознакомились со спецификой редких и современных цифровых специальностей.
Заключительной частью мероприятия стал информационный лекторий по актуальному состоянию регионального рынка труда. Старшеклассникам представили перечень профессий, наиболее востребованных в Улуг-Хемском кожууне и Республике Туве в целом.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.