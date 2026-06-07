Один человек погиб в ДТП в Дальнеконстантиновском округе 7 июня

Смертельное ДТП случилось в Дальнеконстантиновском округе Нижегородской области 7 июня. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
Авария произошла на улице Луговой в деревне Кужутки утром. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, в результате чего погиб человек.
Для ликвидации последствий ДТП привлекались три сотрудника чрезвычайного ведомства и одна единица техники. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, погоню со стрельбой устроили в Нижегородской области ради поимки пьяного лихача. Водитель катался по Пильне, исполняя опасные для других участников движения маневры.
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