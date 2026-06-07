К началу лета жители Калининградской области стали чаще получать права на мотоцикл — исследование

В целом уроки вождения в регионе с марта по май стали популярнее на 12%. Помимо обычной подготовки к экзаменам, жители области выбирали более узконаправленные курсы — от судовождения до контраварийной езды. Заметнее всего в этой группе вырос интерес к правам ГИМС: они нужны для управления катерами, лодками и гидроциклами. Спрос на такие занятия прибавил 76%.