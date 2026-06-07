В Калининградской области зафиксировали резкий рост получающих права на управление тракторами

Отмечается также, что автомобилисты все чаще обращаются к инструкторам не только за базовым курсом, но и за точечной отработкой конкретных навыков. Спрос на контраварийное вождение вдруг подскочил на 73%, а обучение скоростному маневрированию стало популярнее на 34%.