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В Калининградской области зафиксировали резкий рост получающих права на управление тракторами

Также жители региона учатся водить мотоциклы и катера.

В начале лета жители Калининградской области массово получают документы на управление тракторами. Спрос на права тракториста-машиниста взлетел в 6 раз год к году из-за дефицита кадров и сезонных зарплат до 300 тысяч рублей. Об этом сообщает сервис «Авито Услуги».

В целом общий спрос на курсы вождения вырос на 12%.

Также зафиксирован рост желающих получить права на вождение катеров и прочих маломерных судов — на 76%.

Среди стандартных категорий лидируют мотоциклы (категория А) — спрос вырос на 51%. Обучение на мопеды и легкие квадрициклы (категория М) стало также популярно (+31%).

Отмечается также, что автомобилисты все чаще обращаются к инструкторам не только за базовым курсом, но и за точечной отработкой конкретных навыков. Спрос на контраварийное вождение вдруг подскочил на 73%, а обучение скоростному маневрированию стало популярнее на 34%.