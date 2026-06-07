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Детсады в России предложили перевести на 12-часовой рабочий день

В Общественной палате предложили перевести детсады на 12-часовой рабочий день.

В Общественной палате предложили перевести детсады на 12-часовой рабочий день.

Детские сады нужно перевести на 12-часовой рабочий день для удобства родителей. Об этом 6 июня заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.

«Родители у нас заканчивают работу в 6 часов. Добраться до детского сада — это в среднем еще 40 минут, если говорить про Москву. Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детские сады могут работать 12-часовую смену», — отметил он.

При этом Гриб подчеркнул, что перед введением такого графика необходимо повысить заработную плату воспитателям. Однако стоит учитывать психологию детей, так как для кого-то столь длительное пребывание в саду может быть утомительным.