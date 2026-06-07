1,4 тыс. жалоб в месяц оставляют волгоградцы на состояние домов и работу УК

Более 8,6 тысячи жалоб оставили в 2026 году волгоградцы, недовольные работой УК, начислением платы за коммуналку, состоянием многоквартирных домов, сроки капремонтами и прочими проблемами, которые волнуют их как жильцов. Звонки, письма, обращения принимает и фиксирует инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области. Только в мае насчитали 1,4 тысячи обращений.