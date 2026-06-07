Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе села Нелькан Хабаровского края прошли экологические мероприятия

Особое внимание было уделено вопросам пожарной безопасности.

Источник: Национальные проекты России

Мероприятия, посвященные экологии и бережному отношению к природе, состоялись в школе села Нелькан Хабаровского края по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Аяно-Майского муниципального района.

День начался с занятия «День Земли — каждый день», где ученики и педагоги совместно исследовали, как простые и осознанные действия в повседневной жизни становятся ключом к сохранению нашей планеты. В ходе встречи ребята посмотрели познавательные видеоролики, анализируя влияние человека на природу и обсуждая экологические вопросы.

Особое внимание было уделено вопросам пожарной безопасности. Инженер охраны и защиты леса Кербинского лесничества провел для школьников лекцию-беседу «Подготовка к пожароопасному сезону». Дети ознакомились с правилами поведения на природе в период повышенной пожарной опасности и узнали о классах пожарной безопасности. Также школьное лесничество «ЭТУРС» организовало общешкольную тематическую линейку, призванную обратить внимание на актуальные экологические проблемы.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.