В школе села Нелькан Хабаровского края прошли экологические мероприятия

Мероприятия, посвященные экологии и бережному отношению к природе, состоялись в школе села Нелькан Хабаровского края по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Аяно-Майского муниципального района.
День начался с занятия «День Земли — каждый день», где ученики и педагоги совместно исследовали, как простые и осознанные действия в повседневной жизни становятся ключом к сохранению нашей планеты. В ходе встречи ребята посмотрели познавательные видеоролики, анализируя влияние человека на природу и обсуждая экологические вопросы.
Особое внимание было уделено вопросам пожарной безопасности. Инженер охраны и защиты леса Кербинского лесничества провел для школьников лекцию-беседу «Подготовка к пожароопасному сезону». Дети ознакомились с правилами поведения на природе в период повышенной пожарной опасности и узнали о классах пожарной безопасности. Также школьное лесничество «ЭТУРС» организовало общешкольную тематическую линейку, призванную обратить внимание на актуальные экологические проблемы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.