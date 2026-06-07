Молодожены прошли вечернюю диспансеризацию в нижегородской поликлинике

Молодожены прошли вечернюю диспансеризацию в поликлинике № 4 Нижнего Новгорода. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Молодым парам предложили проверить репродуктивное здоровье, уровень холестерина и сахара. Кроме того, нижегородцы прошли биоимпедансометрию — исследование, которое помогает определить соотношение в теле жировой, мышечной и костной массы.
В Центре здоровья для молодоженов подготовили рекомендации по правильному питанию и необходимым физическим нагрузкам. Сотрудники поликлиники поблагодарили ЗАГС за поддержку проекта.
Напомним, нижегородские больницы предлагают новые форматы диспансеризации. Среди них — медосмотры в парке и совместное посещение врачей для детей и родителей.