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Молодожены прошли вечернюю диспансеризацию в нижегородской поликлинике

Молодожены прошли вечернюю диспансеризацию в поликлинике № 4 Нижнего Новгорода.

Источник: Живем в Нижнем

Молодожены прошли вечернюю диспансеризацию в поликлинике № 4 Нижнего Новгорода. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Молодым парам предложили проверить репродуктивное здоровье, уровень холестерина и сахара. Кроме того, нижегородцы прошли биоимпедансометрию — исследование, которое помогает определить соотношение в теле жировой, мышечной и костной массы.

В Центре здоровья для молодоженов подготовили рекомендации по правильному питанию и необходимым физическим нагрузкам. Сотрудники поликлиники поблагодарили ЗАГС за поддержку проекта.

Напомним, нижегородские больницы предлагают новые форматы диспансеризации. Среди них — медосмотры в парке и совместное посещение врачей для детей и родителей.