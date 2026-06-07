Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае состоялся фестиваль сельского промышленного туризма

Гостей познакомили с современными технологиями, которые применяются в агропромышленном комплексе.

Источник: Национальные проекты России

Пятый межрегиональный фестиваль сельского промышленного туризма «День молока — путь к сельскому будущему» прошел 6 июня в поселке Шушенское Красноярского края по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в региональном агентстве по туризму.

В этом году мероприятие было посвящено теме «Кибердеревня» и познакомило гостей с современными технологиями, которые применяются в агропромышленном комплексе. Там были организованы демонстрации беспилотных летательных аппаратов, выставки робототехники, зоны виртуальной реальности, автосимуляторы, интерактивные площадки, показательные выступления операторов БПЛА и гонки дронов. Также работали спортивные и творческие локации, детские игровые площадки, профориентационные зоны образовательных учреждений, выставка современной сельскохозяйственной техники, ярмарки и фуд-корт.

На фестивале гости могли познакомиться с новейшими решениями в животноводстве и растениеводстве и принять участие в развлекательных мероприятиях для всей семьи. Кроме того, проводилась дегустации продукции молокоперерабатывающих предприятий региона, выступления творческих и национальных коллективов и праздничный концерт. Также состоялся розыгрыш коровы голштинской породы с документами и родословной.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше