В Уфе научились прогнозировать аварии на ЛЭП с помощью полярных сияний

Выбросы солнечной массы и высокоскоростные потоки солнечного ветра вызывают рост геомагнитно-индуцированных токов (ГИТ). Это электрические токи, которые возникают в поверхностных слоях Земли из-за изменений геомагнитного поля. В протяженных сооружениях — линиях электропередачи и трубопроводах — эти токи выводят из строя силовые автотрансформаторы и приводят к масштабным отключениям электричества. Они также усиливают коррозию трубопроводов и вызывают сбои в железнодорожной автоматике.