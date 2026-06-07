В Уфе научились прогнозировать аварии на ЛЭП с помощью полярных сияний

Ученые Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) и Геофизического центра Российской академии наук (РАН) обнаружили взаимосвязь между полярными сияниями и появлением опасных токов на линиях электропередач (ЛЭП). Такая работа отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в госкомитете Республики Башкортостан по науке и высшему образованию.
Выбросы солнечной массы и высокоскоростные потоки солнечного ветра вызывают рост геомагнитно-индуцированных токов (ГИТ). Это электрические токи, которые возникают в поверхностных слоях Земли из-за изменений геомагнитного поля. В протяженных сооружениях — линиях электропередачи и трубопроводах — эти токи выводят из строя силовые автотрансформаторы и приводят к масштабным отключениям электричества. Они также усиливают коррозию трубопроводов и вызывают сбои в железнодорожной автоматике.
Для прогнозирования таких событий обычно используют специальные датчики, которых нет в Арктике. Уфимские ученые предложили альтернативный метод определения — по полярным сияниям. Специалисты проанализировали около 100 тыс. эпизодов синхронных наблюдений неба и токов. Они выяснили, что при ярких сияниях с четкой структурой уровень ГИТ достаточно высок, что означает риск аварийного отключения сетей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.