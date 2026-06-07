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В Севастополь завезли бензин АИ-92 в свободную продажу — где купить

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. На трех заправках в Севастополе появится бензин в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в МАКС:

Источник: РИА "Новости"

С 12.00 на трех заправках «АТАН» будет в свободной продаже бензин марки АИ-92:

АЗС 67 — ул. Хрусталева, 74 Г.

АЗС 81 — ул. Хрусталева, 62.

АЗС 161 — с. Гончарное ул. Дрыгина, 16.

На сети «ТЭС» заправка продолжается только по QR-кодам.

22 мая в Севастополе из-за перебоев с поставками ограничили продажу бензина. В регионе отмечается недостаток различных марок топлива на заправках, на ряде фирм оно отпускалось по талонам. Чтобы не допустить искусственного ажиотажа, власти приняли решение ограничить продажу топлива на заправках — временно ввели лимит в 20 литров. По словам губернатора, ограничения на приобретение топлива на заправочных станциях для населения будут действовать до пополнения запасов бензина.

Проблема с дефицитом топлива есть и в Крыму, она находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал накануне глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

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