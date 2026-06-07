В Нижнем Новгороде открылась ярмарка народных художественных промыслов

Ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Секреты мастеров-2026» проходит с 4 июня по 18 июля в Нижнем Новгороде при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В ярмарке принимают участие более 40 мастеров. Они представили изделия с хохломской и городецкой росписью, украшения из натуральных материалов, игрушки, деревянную посуду, авторскую керамику, изделия из кожи, шоколад, городецкие пряники и многое другое.
«Проведение ярмарки направлено на сохранение и популяризацию народных художественных промыслов Нижегородской области, а также на поддержку местных производителей. Помимо этого, на набережной работает туристско-информационный центр, где можно получить консультацию о туристических маршрутах, событиях и достопримечательностях», — подчеркнули в департаменте развития туризма и внешних связей.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.