Минград согласовал облик пятиэтажного паркинга для нового ЖК на Оке

Всего в рамках проекта планируется построить 586 тысяч квадратных метров недвижимости, включая 11 многосекционных корпусов высотой от 6 до 33 этажей. Социальную инфраструктуру микрорайона дополнят школа на 800 учеников, три детских сада, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.