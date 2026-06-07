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Минград согласовал облик пятиэтажного паркинга для нового ЖК на Оке

Паркинг расположится на улице Воротынской в районе Молитовского моста.

Источник: Нижегородская правда

Министерство градостроительства и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик будущей парковки возле нового жилого комплекса в Ленинском районе. Соответствующий приказ опубликован на сайте минграда.

Пятиэтажный паркинг расположится на улице Воротынской в районе Молитовского моста. Площадь земельного участка под строительство составит 3 774 квадратных метра, площадь застройки — 1 121 «квадрат», а общая площадь здания достигнет 5 141 квадратного метра.

Застройщиком выступает ООО «СЗ “Комсомольская”, входящее в группу компаний GloraX. Девелопер реализует проект комплексного развития территории (КРТ) по инициативе правообладателя. Ранее минград уже утвердил архитектурный облик двух домов этого квартала, а региональный минстрой выдал разрешение на возведение первой многоэтажки.

Всего в рамках проекта планируется построить 586 тысяч квадратных метров недвижимости, включая 11 многосекционных корпусов высотой от 6 до 33 этажей. Социальную инфраструктуру микрорайона дополнят школа на 800 учеников, три детских сада, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Вдоль берега Оки также планируется благоустроить набережную «Культура спорта» с зонами для прогулок, активного отдыха, кафе и ресторанами.