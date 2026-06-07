В Хабаровске обсудили современные методики детской стоматологии

Участниками стали более 165 человек: сотрудники кафедр, практикующие врачи, ординаторы и студенты нескольких медицинских вузов страны. Они обсудили возможности витаминно-минеральных комплексов в профилактике кариеса у детей, разобрали сложные клинические случаи лечения пациентов с одонтомой и поговорили о роли междисциплинарного подхода в формировании здорового образа жизни. Кроме того, коллеги из Новосибирска поделились опытом организации выездной стоматологической помощи для детей из отдаленных и малочисленных населенных пунктов.