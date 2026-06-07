В Хабаровске обсудили современные методики детской стоматологии

Научно-практическая онлайн-конференция, посвященная вопросам детской стоматологии, состоялась в Дальневосточном государственном медицинском университете. Повышение качества оказания медицинских услуг — одна из задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края.
Участниками стали более 165 человек: сотрудники кафедр, практикующие врачи, ординаторы и студенты нескольких медицинских вузов страны. Они обсудили возможности витаминно-минеральных комплексов в профилактике кариеса у детей, разобрали сложные клинические случаи лечения пациентов с одонтомой и поговорили о роли междисциплинарного подхода в формировании здорового образа жизни. Кроме того, коллеги из Новосибирска поделились опытом организации выездной стоматологической помощи для детей из отдаленных и малочисленных населенных пунктов.
«Такие конференции — отличная возможность для специалистов, особенно из отдаленных населенных пунктов, узнавать о передовых технологиях, не выезжая за пределы своих территорий. Цифровой формат делает обучение доступным, а обмен опытом между регионами помогает быстрее внедрять современные стандарты лечения. Наша основная цель — чтобы дети получали более качественную и современную стоматологическую помощь», — отметили в Дальневосточном государственном медицинском университете.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.