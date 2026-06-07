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В Челябинске на три месяца перекроют движение на улице Комсомольской

Там начнутся работы по выносу газораспределительной сети.

Источник: Аргументы и факты

В Челябинске почти на три месяца закроют движение по улице Комсомольской в Советском районе. Это связано с работами по выносу газораспределительной сети, сообщили в Госавтоинспекции города.

«В связи с проведением работ по выносу газораспределительной сети в Советском районе города Челябинска будет частично закрыто движение транспорта и пешеходов с 9:00 часов 08.06.2026 года до 17:00 часов 31.08.2026 года по улице Комсомольской в районе пересечения с Красным переулком», — говорится в сообщении.

Участникам движения рекомендуют заранее учитывать эти неудобства, соблюдать правила дорожного движения и планировать свой маршрут, а также возможные пути объезда.