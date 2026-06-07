В Челябинске на три месяца перекроют движение на улице Комсомольской

«В связи с проведением работ по выносу газораспределительной сети в Советском районе города Челябинска будет частично закрыто движение транспорта и пешеходов с 9:00 часов 08.06.2026 года до 17:00 часов 31.08.2026 года по улице Комсомольской в районе пересечения с Красным переулком», — говорится в сообщении.