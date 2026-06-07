Леонов назвал великолепным сезон «Ак Барса» под руководством Гатиятулина

«Я очень хорошо отношусь к Анвару Рафаиловичу, мы с ним дружим. Он из Челябинска, а у меня мама оттуда, так что у нас жизнь как-то рядом с ним шла. Это вопрос, наверное, не совсем ко мне», — сказал министр, отвечая на вопрос о будущем наставника казанского клуба. Слова Леонова приводит «Чемпионат».