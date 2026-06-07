Леонов назвал великолепным сезон «Ак Барса» под руководством Гатиятулина

«Я очень хорошо отношусь к Анвару Рафаиловичу, мы с ним дружим. Он из Челябинска, а у меня мама оттуда, так что у нас жизнь как-то рядом с ним шла. Это вопрос, наверное, не совсем ко мне», — сказал министр, отвечая на вопрос о будущем наставника казанского клуба. Слова Леонова приводит «Чемпионат».
Он добавил, что в межсезонье клубы традиционно не раскрывают многие кадровые решения, хотя отдельная информация о контрактах и трансферах уже появляется в публичном пространстве.
Подводя итоги сезона, Леонов заявил, что считает выступление «Ак Барса» успешным.
«Я считаю, что для “Ак Барса” это был великолепный сезон. Если вспомнить ретроспективно, как все начиналось в сентябре, сколько было нелестных слов в адрес и руководства, и тренерского штаба. Но вырулили, собрались и дошли до финала», — отметил он.
По мнению министра, команда достойно провела плей-офф, однако в финальной серии немного не хватило для победы. Леонов подчеркнул, что чемпионский титул заслуженно завоевал ярославский «Локомотив».
Гатиятулин возглавляет «Ак Барс» с 2024 года. Его действующее соглашение рассчитано до окончания сезона-2025/2026. В минувшем розыгрыше Кубка Гагарина казанцы дошли до финала, где уступили «Локомотиву» со счетом 2−4 в серии.