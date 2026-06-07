В Петербурге изменят режим работы вестибюля станции метро «Пионерская»

В Санкт-Петербурге временно меняют режим работы вестибюля станции метро «Пионерская». Об этом сообщает метрополитен.
В будни с 8 июня по 21 августа вход в вестибюль ограничат с 07.30 до 09.00. Закрыт он будет с 17.10 до 19.10.
Кроме того, 4 и 5 июля вестибюль станции полностью будут закрывать для входа пассажиров, пишет «Петербургский дневник».
Также в метрополитене уточняют, что в случае необходимости возможна корректировка указанных интервалов ограничения. При этом будет учитываться фактический пассажиропоток.