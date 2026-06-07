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В Петербурге изменят режим работы вестибюля станции метро «Пионерская»

Причиной станет капитальный ремонт эскалатора.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге временно меняют режим работы вестибюля станции метро «Пионерская». Об этом сообщает метрополитен.

В будни с 8 июня по 21 августа вход в вестибюль ограничат с 07.30 до 09.00. Закрыт он будет с 17.10 до 19.10.

Кроме того, 4 и 5 июля вестибюль станции полностью будут закрывать для входа пассажиров, пишет «Петербургский дневник».

Также в метрополитене уточняют, что в случае необходимости возможна корректировка указанных интервалов ограничения. При этом будет учитываться фактический пассажиропоток.