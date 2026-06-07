В Якутске более 1000 гостей посетили фестиваль «Собери свое лето»

Участниками фестиваля возможностей «Собери свое лето» стали свыше 1000 гостей. Мероприятие прошло 1 июня в соответствии с целями национальных проектов «Кадры» и «Молодёжь и дети», сообщили в государственном комитете Республики Саха (Якутия) по занятости населения.
Главным событием фестиваля стала ярмарка трудоустройства для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Свои вакансии представили 15 работодателей, предложившие подросткам 232 рабочих места на летний период. Ребятам предлагали пойти работать помощниками продавцов, вожатыми и помощниками вожатых, инструкторами, волонтерами, разнорабочими, уборщиками и дворниками. Также на фестивале работали тематические площадки, где каждый участник мог найти занятие по интересам.
На «Лагерной аллее» родители и дети знакомились с программами городских и загородных лагерей и могли сразу записаться на летние смены. Большой интерес у гостей вызвала «Аллея профессий», где образовательные организации среднего профессионального образования Якутии проводили профориентационные мероприятия и мастер-классы. Для активного отдыха были организованы спортивные площадки, территория игр «Труд в удовольствие» и площадка «Сам себе начальник». Кроме того, состоялся семейный конкурс профессий «Маленькие мастера большого дела».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.