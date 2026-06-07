В Якутске более 1000 гостей посетили фестиваль «Собери свое лето»

На «Лагерной аллее» родители и дети знакомились с программами городских и загородных лагерей и могли сразу записаться на летние смены. Большой интерес у гостей вызвала «Аллея профессий», где образовательные организации среднего профессионального образования Якутии проводили профориентационные мероприятия и мастер-классы. Для активного отдыха были организованы спортивные площадки, территория игр «Труд в удовольствие» и площадка «Сам себе начальник». Кроме того, состоялся семейный конкурс профессий «Маленькие мастера большого дела».