В Прикамье отбывают наказание дети, осужденные за участие в террористических организациях

В Пермской воспитательной колонии (ПВК) отбывают наказание пять несовершеннолетних, осужденных в других регионах за участие в террористических организациях. Как следует из доклада детского омбудсмена Светланы Денисовой, речь идет о воспитанниках из Владимирской, Орловской, Ярославской и Московской областей, а также из Санкт-Петербурга. Всего в учреждениях ГУФСИН Прикамья по состоянию на конец прошлого года содержалось 132 человека, это на 30 больше, чем 2024 году. Среди воспитанников ПВК 31 человек прибыли для отбывания наказания из Перми и Пермского края, 23 из Татарстана, 21 из Башкирии, 10 из Кировской области. Госпожа Денисова фиксирует тенденцию увеличения осужденных из других регионов.