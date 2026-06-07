В Красноярске возле Солонцов начали строить подземный пешеходный переход

Вблизи Солонцов приступили к возведению подземного пешеходного перехода. Работы идут в рамках реконструкции транспортной развязки на трассе Обход Красноярска. [caption id= «attachment_368586» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/id2460017720_gos[/caption] Как рассказал заместитель руководителя КРУДОР по строительству Владимир Пиго, подрядчик уже уложил на ранее перекрытом участке новую водопропускную трубу и залил фундамент будущего перехода. Сейчас специалисты приступили к его возведению. Переход будет выполнен в виде тоннеля из сборных железобетонных элементов. Высота каждого элемента составляет 2,5 м, ширина — 4 м, масса — около 10 тонн. Всего установят 60 элементов, протяженность тоннеля составит 60 м, — уточнил Владимир Пиго. Монтаж ведут с помощью крана. Подрядчик планирует завершить его в течение двух недель, после этого начнут обратную засыпку котлована и восстановление трассы. Участок планируют открыть к концу июля. [caption id= «attachment_368585» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: max.ru/id2460017720_gos[/caption] Также продолжается устройство выезда из поселка Солонцы на трассу и разворотной петли по направлению с Северного шоссе на проспект Котельникова. Подрядчик отсыпает земляное полотно и устраивает фильтрующие площадки, затем уложит нижний слой асфальтобетонного покрытия, установит дорожные знаки и нанесет разметку. Открыть движение по шлюзу и петле планируют в конце августа. После этого дорожники начнут работы на второй части развязки — съезде с Северного шоссе в сторону Солонцов и разворотной петле с проспекта Котельникова на Обход Красноярска. Напомним, что большой коммунальный ремонт запланирован в 33 округах Красноярского края.