ЦСКА берёт верх — 29:19, но «Ротор» заставил армейцев понервничать в концовке

ЦСКА, напротив, выглядел более готовым к сезону. В прошлом году армейцы стали второй командой регулярного чемпионата и дошли до финала, где уступили «Химику». Правда, старт текущего сезона для москвичей получился обескураживающим: в четвертьфинале Кубка России они потерпели разгромное поражение от «Динамо» (3:66). Тем не менее статус фаворита встречи оставался за гостями — и первые минуты матча это подтвердили.