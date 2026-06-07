В Светлогорске отгремел День города

Губернатор Алексей Беспрозванных побывал на празднике, поздравил жителей и гостей курорта. Глава региона отметил особенную атмосферу Светлогорска. Сам город, по его словам, с каждым годом город становится все более благоустроенным, привлекательным и востребованным для жизни, отдыха, культуры и спорта.