Тематический состав «Поезд Победы» прибудет в Челябинск 10 и 11 июня 2026 года. Он остановится на челябинском железнодорожном вокзале, сообщили в администрации города.
Иммерсивная экспозиция, посвящённая событиям Великой Отечественной войны, размещена прямо в движущемся поезде. С помощью современных технологий челябинцы смогут прикоснуться к истории.
Посетителей ждут десять тематических вагонов, где атмосфера военных лет воссоздана с поразительной точностью. Вход бесплатный, но билет нужно получить заранее на официальном сайте проекта поездпобеды.рф.
Регистрация открывается примерно за сутки до прибытия поезда. Количество мест ограничено. Для тех, кто не сможет прийти, доступен виртуальный 3D-тур, который позволяет изучить все детали выставки в режиме онлайн. Организаторы приглашают приходить всей семьёй, чтобы вспомнить великий подвиг нашего народа.