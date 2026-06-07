«Поезд Победы» прибудет в Челябинск 10 и 11 июня

Регистрация открывается примерно за сутки до прибытия поезда. Количество мест ограничено. Для тех, кто не сможет прийти, доступен виртуальный 3D-тур, который позволяет изучить все детали выставки в режиме онлайн. Организаторы приглашают приходить всей семьёй, чтобы вспомнить великий подвиг нашего народа.