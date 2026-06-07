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В Сочи ждут первый урожай бананов в середине лета

В Сочи вырастили первый урожай бананов.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Сочи в скором времени будет поставлять бананы. Первый урожай из экспериментальных теплиц будет собран в июле-августе этого года. Сейчас здесь выращивают 19 сортов фрукта. Но далеко их везти не смогут — они долго не хранятся. Поэтому реализовывать бананы будут в регионе, где их вырастили.

— В Сочи мы активно развиваем флагманский проект «Выбирай сочинское». Этот проект рассматривается не только как сельскохозяйственный, но и как туристический, у гостей курорта вызывает большой интерес возможность посещать фермы и участвовать в сборе урожая, — рассказал замглавы Сочи Сергей Сомко.

Общая площадь теплиц составила 600 кв.м. Две из них находятся в Сочи, одна — в Абхазии. Кроме бананов здесь планируют сажать папайю и другие экзотические культуры.

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