В Сочи ждут первый урожай бананов в середине лета

Сочи в скором времени будет поставлять бананы. Первый урожай из экспериментальных теплиц будет собран в июле-августе этого года. Сейчас здесь выращивают 19 сортов фрукта. Но далеко их везти не смогут — они долго не хранятся. Поэтому реализовывать бананы будут в регионе, где их вырастили.
— В Сочи мы активно развиваем флагманский проект «Выбирай сочинское». Этот проект рассматривается не только как сельскохозяйственный, но и как туристический, у гостей курорта вызывает большой интерес возможность посещать фермы и участвовать в сборе урожая, — рассказал замглавы Сочи Сергей Сомко.
Общая площадь теплиц составила 600 кв.м. Две из них находятся в Сочи, одна — в Абхазии. Кроме бананов здесь планируют сажать папайю и другие экзотические культуры.