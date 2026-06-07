В камчатском вузе будут обучать специалистов по геотермальной энергетике

«Камчатка — один из немногих регионов страны, где геотермальная энергетика давно вышла за рамки эксперимента и работает всерьез. Нам важно, чтобы специалисты, которые будут ее развивать, учились здесь, рядом с действующими станциями, и развивались вместе с индустрией», — подчеркнула и. о. ректора КамГУ Ольга Ребковец.