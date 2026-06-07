В камчатском вузе будут обучать специалистов по геотермальной энергетике

Первая в России программа высшего образования по геотермальной энергетике откроется в Камчатском государственном университете (КамГУ) в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Институте развития образования Камчатского края.
Учебный план сочетает электротехнические дисциплины с геологическим блоком, специфичным для геотермального профиля. Также студенты будут изучать системы искусственного интеллекта в энергетике, сетевые технологии, энергосбережение и интеллектуальный учет. Университет уже закупает современные цифровые лабораторные стенды по всем профильным дисциплинам.
После каждого курса будет проводиться практика: учебная ознакомительная, производственная проектная, производственная технологическая и преддипломная. Проходить ее студенты будут на объектах «Камчатскэнерго», «Корякэнерго» и компании «ЮЭСК» под руководством специалистов предприятий. Приемная кампания стартует 20 июня.
«Камчатка — один из немногих регионов страны, где геотермальная энергетика давно вышла за рамки эксперимента и работает всерьез. Нам важно, чтобы специалисты, которые будут ее развивать, учились здесь, рядом с действующими станциями, и развивались вместе с индустрией», — подчеркнула и. о. ректора КамГУ Ольга Ребковец.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.