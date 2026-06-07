Нижегородские подразделения по вопросам миграции изменят график работы в праздники

Управление по вопросам миграции информирует жителей Нижегородской области, иностранных граждан и лиц без гражданства о режиме работы подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России, дислоцированных в регионе, а также структурных подразделений Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области в выходные и праздничные дни.