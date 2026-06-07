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Нижегородские подразделения по вопросам миграции изменят график работы в праздники

. Рекомендуется уточнять режим работы и записываться заранее, чтобы избежать очередей и задержек.

Управление по вопросам миграции информирует жителей Нижегородской области, иностранных граждан и лиц без гражданства о режиме работы подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России, дислоцированных в регионе, а также структурных подразделений Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Нижегородской области в выходные и праздничные дни.

График работы подразделений территориальных органов МВД по Нижегородской области:

11 июня 2026 года — рабочий предпраздничный день (рабочее время сокращено на 1 час); 12 июня 2026 года — нерабочий праздничный день; 13 июня 2026 года — рабочий день в соответствии с режимом работы подразделений; 14 июня 2026 года — выходной день.

Отдел по организации оформления заграничных паспортов УВМ.

(г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 18).

11 июня 2026 года — рабочий предпраздничный день (рабочее время сокращено на 1 час); 12 июня 2026 года — нерабочий праздничный день; 13 июня 2026 года — рабочий день в соответствии с режимом работы подразделений; 14 июня 2026 года — выходной день.

Отдел по вопросам трудовой миграции УВМ.

(г. Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 18).

11 июня 2026 года — рабочий предпраздничный день (рабочее время сокращено на 1 час); 12 июня 2026 года — нерабочий праздничный день; 13 и 14 июня 2026 года — выходные дни.

Отделы УВМ.

(г. Нижний Новгород, бульвар Юбилейный, д. 32).

11 июня 2026 года — рабочий предпраздничный день (рабочее время сокращено на 1 час); 12 июня 2026 года — нерабочий праздничный день; 13 и 14 июня 2026 года — выходные дни.

Телефоны для предварительной записи в подразделения по вопросам миграции размещены на официальном сайте ГУ МВД России по Нижегородской области. Рекомендуется уточнять режим работы и записываться заранее, чтобы избежать очередей и задержек.