В «Парке Яуза» в подмосковных Мытищах высадили яблоневую аллею

«“Нежные” — активные участники общественной жизни Мытищ. Практически все их проекты носят социальную направленность. Они помогают тем, кто в этом больше всего нуждается. А еще без милых дам не обходится ни одно крупное мероприятие. Красивые баннеры узнают все и точно знают, что у таких девушек — лучшая продукция, ведь она произведена с душой», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.