В «Парке Яуза» в подмосковных Мытищах высадили яблоневую аллею

Аллею из 20 яблонь высадили в «Парке Яуза» в городе Мытищи Московской области при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Участниками мероприятия стали представительницы сообщества «Нежный бизнес». Каждое дерево стало именным. Ответственность за него несут не только коммунальные службы, но и предпринимательницы, которые при поддержке членов своих семей, друзей и коллег приняли участие в акции. Они высадили декоративный сорт яблонь сорта «Чилс Випинг» с плакучей формой кроны и мелкими розовыми душистыми цветами предназначен для ландшафтного дизайна. Плоды — ярко-красные мелкие яблочки овальной формы.
«“Нежные” — активные участники общественной жизни Мытищ. Практически все их проекты носят социальную направленность. Они помогают тем, кто в этом больше всего нуждается. А еще без милых дам не обходится ни одно крупное мероприятие. Красивые баннеры узнают все и точно знают, что у таких девушек — лучшая продукция, ведь она произведена с душой», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.