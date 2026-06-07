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Прокуратура взяла на контроль расследование дела о поджоге квартиры и домов в Калининграде

Поджигатель, 55-летний местный житель, хотел отомстить знакомой.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура взяла на контроль расследование дела о поджоге квартиры и домов в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

19 мая ранее судимый 55-летний житель Калининграда, желая отомстить знакомой, поджег ее квартиру на ул. Лаптевых в Калининграде. Затем поджег два дома и гараж незнакомых ему людей. Действовал из хулиганских побуждений.

Ущерб превысил 2 млн рублей.

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