Прокуратура взяла на контроль расследование дела о поджоге квартиры и домов в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
19 мая ранее судимый 55-летний житель Калининграда, желая отомстить знакомой, поджег ее квартиру на ул. Лаптевых в Калининграде. Затем поджег два дома и гараж незнакомых ему людей. Действовал из хулиганских побуждений.
Ущерб превысил 2 млн рублей.
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