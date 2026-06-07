Май принес 1,4 тыс. обращений волгоградцев в жилищный надзор

Если же нужно пожаловаться на бездействие управляющей компании, заявление принимают лично или по почте. В Волгограде это управление «Жилищная инспекция Волгограда» на ул. Козловской, 39А, в Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске и Фролово — администрации городских и муниципальных округов, а для остальных территорий — областная инспекция госжилнадзора по тому же адресу.