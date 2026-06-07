Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Май принес 1,4 тыс. обращений волгоградцев в жилищный надзор

За пять месяцев 2026 года в жилищную инспекцию Волгоградской области поступило свыше 8,6 тысячи обращений, и в первую очередь жителей волновало техническое состояние домов.

Волгоградцы с января по май 2026 года оставили в жилищной инспекции региона свыше 8,6 тысячи обращений. Только за последний весенний месяц поступило 1,4 тысячи заявлений, и по каждому случаю специалисты начали разбирательство.

Больше всего жителей — 36% от всех обратившихся — тревожит техническое состояние домов и содержание общего имущества: подъездов, крыш, подвалов. Практически каждая третья жалоба связана с тем, как управляющие компании раскрывают сведения в ГИС ЖКХ. Кроме того, люди активно интересуются начислением платы за коммуналку, сроками капитального ремонта, способами выбора УК и установкой общедомовых счётчиков.

В администраиции региона напомнили, что многие вопросы волгоградцы могут решить без визитов в инспекции — через личный кабинет в ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги. Дом».

Если же нужно пожаловаться на бездействие управляющей компании, заявление принимают лично или по почте. В Волгограде это управление «Жилищная инспекция Волгограда» на ул. Козловской, 39А, в Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске и Фролово — администрации городских и муниципальных округов, а для остальных территорий — областная инспекция госжилнадзора по тому же адресу.

Главное — чётко описать проблему, это станет основанием для проверки.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о депутатском предложении — изменить порядок оплаты отопления.