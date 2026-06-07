Май принес 1,4 тыс. обращений волгоградцев в жилищный надзор

Волгоградцы с января по май 2026 года оставили в жилищной инспекции региона свыше 8,6 тысячи обращений. Только за последний весенний месяц поступило 1,4 тысячи заявлений, и по каждому случаю специалисты начали разбирательство.
Больше всего жителей — 36% от всех обратившихся — тревожит техническое состояние домов и содержание общего имущества: подъездов, крыш, подвалов. Практически каждая третья жалоба связана с тем, как управляющие компании раскрывают сведения в ГИС ЖКХ. Кроме того, люди активно интересуются начислением платы за коммуналку, сроками капитального ремонта, способами выбора УК и установкой общедомовых счётчиков.
В администраиции региона напомнили, что многие вопросы волгоградцы могут решить без визитов в инспекции — через личный кабинет в ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги. Дом».
Если же нужно пожаловаться на бездействие управляющей компании, заявление принимают лично или по почте. В Волгограде это управление «Жилищная инспекция Волгограда» на ул. Козловской, 39А, в Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске и Фролово — администрации городских и муниципальных округов, а для остальных территорий — областная инспекция госжилнадзора по тому же адресу.
Главное — чётко описать проблему, это станет основанием для проверки.
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