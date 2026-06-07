Названы отрасли со средними зарплатами выше 200 тысяч рублей

Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT (226,5 тысячи), на добыче нефти и газа (226,4 тысячи), в сфере воздушного и космического транспорта (223,7 тысячи) и на производстве табачных изделий (218 тысяч).