Один рейс отменен и два задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июня

Кроме того, задерживаются два рейса на прилет и на вылет. Речь идет о самолетах из Сочи и Антальи. Воздушные суда прибудут в столицу Приволжья с опозданием, поэтому отбытие из нижегородского аэропорта также пришлось отложить.