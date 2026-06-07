Один рейс отменен и два задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 7 июня

Один рейс отменили и два задержали в нижегородском аэропорту имени Чкалова 7 июня. Информация опубликована на онлайн-табло воздушной гавани.
Так, отменен рейс в Санкт-Петербург 5N-510 авиакомпании Smartavia. Самолет должен был прибыть из северной столицы в Нижний Новгород в 10:40 и отправиться в обратном направлении в 11:20. Однако отправление воздушного судна из аэропорта Пулково отменили.
Кроме того, задерживаются два рейса на прилет и на вылет. Речь идет о самолетах из Сочи и Антальи. Воздушные суда прибудут в столицу Приволжья с опозданием, поэтому отбытие из нижегородского аэропорта также пришлось отложить.
Напомним, ограничение на прием и выпуск судов вводили в аэропорту имени Чкалова 5 июня. Из-за этого часть рейсов была задержана или отменена.