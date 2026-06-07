Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики скорректировали прогноз на вечер 7 июня: в Калининградской области возможны шквалы и град

Под ударом — запад, центр, север и юг региона.

Источник: Клопс.ru

После тёплого дня по региону могут пройти ливни с грозами, шквалистым ветром и градом. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили в своём телеграм-канале в воскресенье, 7 июня.

Самый неприятный сценарий ждут во второй половине дня и ближе к вечеру. В Калининграде, а также на западе, юге, в центре и на севере области во время гроз ветер может усиливаться до 15−17 м/с. Местами не исключён град диаметром до 1−2 см.

В зону непогоды попадают Багратионовский, Гвардейский, Черняховский, Полесский, Славский, Неманский, Правдинский, Зеленоградский и Гурьевский районы. На востоке региона тоже возможны сильные дожди с грозами, но опасных явлений там не ожидают.

Синоптики ждали тёплый и комфортный день, а к вечеру — дожди по всей области. На западе региона они начнутся и закончатся раньше.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше