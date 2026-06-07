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Автору знаменитых солнечных часов в Светлогорске вручили юбилейную медаль

Николая Фролова наградили в честь 80-летния региона.

Источник: Комсомольская правда

Юбилейную медаль «80 лет Калининградской области» губернатор Алексей Беспрозванных вручил Николаю Фролову, художнику из Светлогорска. Известен он своими мозаичными работами. Он — автор знаменитых солнечных часов на променаде в Светлогорске.

О награждении сообщает пресс-служба областного правительства.

Также мастер украсил мозаикой старинную башню водогрязелечебницы в Светлогорске. Одно из самых красивых строений на побережье, да и во всей Калининградской области, функционирует с 1908 года. Башня высотой 25 метров присутствует во всех путеводителях и обязательно попадает в объективы фотоаппаратов туристов. О памятнике мы подробно рассказывали здесь.