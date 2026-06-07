Автору знаменитых солнечных часов в Светлогорске вручили юбилейную медаль

Также мастер украсил мозаикой старинную башню водогрязелечебницы в Светлогорске. Одно из самых красивых строений на побережье, да и во всей Калининградской области, функционирует с 1908 года. Башня высотой 25 метров присутствует во всех путеводителях и обязательно попадает в объективы фотоаппаратов туристов. О памятнике мы подробно рассказывали здесь.